Ferrari, Sainz: "In Brasile la mia miglior gara del 2022"

ROMA - Carlos Sainz ha parlato a poche settimane dalla fine del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha chiuso quinto in classifica, mentre nella scorsa estate ha ottenuto il suo primo trionfo in carriera al Gran Premio della Gran Bretagna. "Il mio miglior weekend della stagione è stato probabilmente quello a Interlagos, dove credo che sarei partito in seconda posizione in gara senza la penalità per la sostituzione della power unit - ha detto ai microfoni di "Sky UK" -. E avrei potuto lottare per la vittoria, sì".