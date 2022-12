Ferrari: Sainz spiega dove migliorare nel 2023

ROMA - E' terminato con un quinto posto il 2022 di Carlos Sainz in Formula 1. Un risultato che non soddisfa il pilota spagnolo, in una stagione dove la Ferrari era partita con ben altro ritmo. In vista del 2023, quindi, lo spagnolo ha spiegato i tre punti su cui lavorare maggiormente a Maranello: "Dobbiamo essere più bravi in gara - le sue parole riportate da "Motorsport-total" -. Ho avuto un problema ricorrente quest'anno, non riuscivamo a fare una buona partenza". Sainz ha parlato anche del duello con Lewis Hamilton ad Abu Dhabi: "In quella folle lotta con lui, ho perso cinque/sei secondi di tempo".