Ferrari, Sainz: "A inizio stagione non ero abituato a stare davanti"

ROMA - Non sono i risultati la parte negativa dell'inizio di stagione di Carlos Sainz in Formula 1. Fino all'estate, tutte le gare in cui è arrivato al traguardo sono state concluse almeno con un quarto posto. Sono stati però quattro i ritiri fino al Gran Premio d'Austria dello scorso luglio. Come ammesso dallo stesso pilota della Ferrari, le difficoltà nella prima parte del campionato non sono mancate: "Non ero abituato allo stress che deriva da correre per le prime posizioni" - le sue parole riportate da "Racingnews365".