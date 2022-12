Ferrari, Leclerc su Vasseur: "È un ottimo team principal"

ROMA - In Ferrari si lavora già per il Mondiale 2023 di Formula 1 . Saranno diversi i cambiamenti a Maranello, tra cui spicca l'addio di Mattia Binotto , pronto a lasciare il ruolo di team principal al suo successore. Di questo ha parlato Charles Leclerc , secondo nel campionato appena concluso: Auguro il meglio a Binotto, il cambio non ci condizionerà . Servirà una persona onesta con cui confrontarsi" - le sue parole riportate da Sky Sport" -. Leclerc ha poi parlato di quello che è il nome più caldo per sostituire Binotto, ovvero Frederic Vasseur : "Abbiamo lavorato insieme prima che io arrivassi in Formula 1, è sicuramente un ottimo team principal ma non sono io che decido . Per lavorare con me serve onestà, soprattutto quando si parla faccia a faccia".

Le parole di Leclerc

L'obiettivo per la prossima stagione sarà prima di tutto rimanere in lotta per il titolo durante tutta la stagione, a differenza del 2022 dove il sogno è sfumato durante l'estate. Leclerc ha le idee chiare in vista del Mondiale che comincerà tra pochi mesi: "Servono meno errori per vincere. Il mio obiettivo è essere campione del mondo. Siamo in una fase di transizione ma è l’unico pensiero che mi rende sereno". Il monegasco, però, ha voluto puntualizzare: "Il secondo posto al Mondiale non era scontato. Sono molto contento del livello che abbiamo tenuto per tutto l’anno, è stato un livello alto. Spingeremo tutti nella stessa direzione per essere al cento per cento delle nostre possibilità nel 2023".