Ferrari, Sainz sulla nuova era della F1: "Gare sempre più interessanti"

ROMA - Il nuovo regolamento della Formula 1 ha portato cambiamenti in positivo. E' questo il bilancio tracciato da Carlos Sainz al termine del Mondiale 2022, il primo della "nuova era" per il Circus, con diverse modifiche al regolamento e auto progettate per rendere le gare più appassionanti. "Penso che nel complesso sia stato positivo - le parole del pilota Ferrari riportate dal sito ufficiale della F1 -. Nelle gare abbiamo visto più sorpassi. In termini di guida, per noi è più facile guidare su certi tracciati. Da questo lato penso che il nostro sport sia migliorato".