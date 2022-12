F1: Mick Schumacher via dalla Ferrari, sarà terzo pilota Mercedes

Le parole di Schumacher

"Sono entusiasta di far parte del team Mercedes come pilota di riserva per il 2023 - ha detto Mick Schumacher dopo l'annuncio ufficiale -, mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni in questo ambiente molto competitivo e professionale. Per me è come un nuovo inizio, sono entusiasta e grato a Toto e a tutte le persone coinvolte per aver riposto la loro fiducia in me. La F1 è un mondo così affascinante e non si finisce mai di imparare, quindi non vedo l'ora di assorbire conoscenze e mettere tutto il mio impegno a beneficio del team Mercedes".