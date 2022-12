F1, Wolff: "Binotto? Pensavo avrebbe resistito meno. In Ferrari tanta pressione"

ROMA - Toto Wolff ha parlato del rapporto con Mattia Binotto , dimessosi dalla carica di team principal della Ferrari , dove sarà sostituito da Frederic Vasseur . Il suo omologo alla Mercedes, come riportato dal sito ufficiale della Formula 1 , ha commentato anche la scelta dell'ingegnere italiano di lasciare Maranello: "Non è un segreto che io e Mattia abbiamo avuto i nostri momenti difficili, ma negli ultimi mesi abbiamo avuto un rapporto sicuramente migliore. Mi è sempre sembrato chiaro che fosse sottoposto a una grandissima pressione, una pressione che è così alta solo alla Ferrari . Credo che alla fine sia successo l’inevitabile, è rimasto in carica per più tempo di quello che pensavo".

Le parole di Wolff

"Alla Ferrari rappresenti una nazione intera, in base ai risultati sei spinto in alto oppure in basso e questo avviene in maniera anche brutale - ha aggiunto Wolff -. Se poi sei anche italiano, sicuramente sei ancora di più nel fuoco incrociato dei media. Magari un team principal straniero leggerebbe meno l’opinione pubblica. Futuro per lui in Mercedes? Non penso che questo sia possibile, abbiamo avuto troppi contrasti nel corso degli anni. Non so dire se sia possibile tornare con un altro team, ma sicuramente Mattia è un grande conoscitore del mondo della Formula 1 quindi magari potrebbe succedere".