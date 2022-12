F1 Ferrari, Vettel sul talento di Leclerc: "Davvero indescrivibile"

ROMA - Il rapporto creato tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc negli anni da compagni di squadra in Ferrari è stato senza dubbio speciale. Il monegasco ha dichiarato più volte di aver imitato alcuni comportanti del tedesco, soprattutto nei primi anni nel Circus e seppur non sono mancati i momenti duri - come l'incidente di Interlagos nel 2019 - tra i due il rapporto di stima è rimasto immutato. Vettel già in passato si era esposto su Leclerc definendolo come "la stella più luminosa della F1" rincarando la dose nel podcast "Beyond the Grid".