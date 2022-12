F1, Leclerc ricorda l'errore in Francia: "Mi è costato caro"

ROMA - Uno dei tratti distintivi di Charles Leclerc sin dal suo arrivo in F1 è stata la sua forte dose di autocritica. E anche in un'intervista rilasciata al sito The Race, il pilota della Ferrari è tornato sull'errore commesso nel GP di Francia , quando era al comando della corsa, in una gara vinta poi dal futuro campione iridato Max Verstappen . "I momenti più difficili sono sempre gli errori, perché sono sempre stato severo con me stesso . Ripensando all'ultima stagione, ne ho commesso uno che mi è costato caro in Francia" .

Leclerc e gli errori

Un'annata comunque positiva per Leclerc, che ha chiuso il mondiale al secondo posto dietro Verstappen, ma per il monegasco l'errore è un momento duro da affrontare. "Ogni volta che sbaglio reagisco sempre in un modo peggiore rispetto quando è un collega a commettere un errore. Parlando dell'annata in generale - conclude il ferrarista - purtroppo succede sempre di commettere degli errori. Questo sicuramente mi è costato caro in termine di punti e classifica perché in quel momento ero in testa al GP, però so che può succedere".