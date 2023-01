Ferrari, Sainz: "Ho parlato con Vasseur, seguo da tempo la nuova macchina"

ROMA - Carlos Sainz jr, ospite alla Dakar dov'è impegnato anche suo padre, ha parlato in vista del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota spagnolo e la Ferrari saranno chiamati a una risposta dopo un 2022 complicato soprattutto nella seconda parte, che ha visto la Red Bull prendere il largo nelle rispettive classifiche. "Speriamo possa essere una anno buono - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E' iniziato benissimo per la famiglia Sainz, mi auguro possa esserlo anche per me e per la Ferrari. Se ho visto la nuova monoposto? Certo, la seguo già da diversi mesi e ho parlato con il nuovo team principal Vasseur. Manca poco ai test, ma fino a quando non vedo gli altri in pista non dico nulla".