F1, Hill sulla Ferrari: "Sarà più avanti della Mercedes"

ROMA - La Ferrari si tuffa nel 2023 per affrontare una nuova stagione tra novità e conferme. Dopo un anno fatto da alti e bassi, la scuderia di Maranello vuole compiere un altro passo in avanti in Formula 1, sfruttando i lavori sulla nuova vettura iniziati già durante l'ultima stagione. Oltre alla Red Bull, il Cavallino dovrà fare i conti anche con la concorrenza della Mercedes, pronta a tornare ai vertici dopo un anno difficile. Di questo ha parlato Damon Hill, campione del mondo nel 1996.