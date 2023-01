F1, primo giorno di Vasseur in Ferrari: "Benvenuto Fred"

ROMA - Lunedì 9 gennaio è stato un giorno importante per Frederic Vasseur. L'ingegnere francese è stato infatti protagonista della prima giornata ufficiale come team principal della Ferrari al posto del dimissionario Mattia Binotto, in preparazione alla stagione 2023 di Formula 1. A Maranello c'è l'intenzione di alzare ulteriormente il livello dopo un anno complicato, dove la Rossa è riuscita a lottare per il titolo solo per la prima parte della stagione.