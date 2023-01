F1, tre giorni di test a Fiorano per la Ferrari: Leclerc e Sainz tornano in pista

ROMA - Prosegue anche per la Ferrari la preparazione al Mondiale 2023 di Formula 1. Durante il primo mese del nuovo anno, il Cavallino effettuerà una tre giorni di test sul circuito di Fiorano, dove scenderà in pista con una SF-21, la monoposto utilizzata nel Mondiale del 2021. Le sessioni vedranno protagonisti sia i piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz, che le riserve Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, e serviranno per riprendere confidenza con la pista a pochi mesi dallo start del nuovo campionato.