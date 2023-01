F1, Ferrari annuncia Haran Automotive come nuovo sponsor

ROMA - Haran Automotive entra nel mondo Ferrari come nuovo sponsor in vista della nuova stagione di F1, e in virtù di un contratto pluriennale. Si tratta di "una società di tecnologie elettroniche avanzate, filiale di Samsung Electronics, focalizzata sulla customer experience in campo automobilistico", che avrà lo "scopo di portare sul mercato un’esperienza in abitacolo di ultima generazione", come si legge nel comunicato diffuso dalla scuderia di Maranello. “La partnership che incomincia oggi unisce due marchi noti per la loro eccellenza e per la capacità di portare al limite i confini della tecnologia e dell’innovazione. Non vediamo l'ora di lavorare con Harman per sviluppare il nostro concetto di esperienza in abitacolo e offrire ai nostri clienti una sensazione di guida senza pari”, il primo commento del CEO Ferrari Bendetto Vigna.