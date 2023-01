F1 Ferrari, Sainz: "Fatti progressi durante la stagione, ecco cosa migliorare nel 2023"

ROMA - Carlos Sainz è atteso a un ulteriore step di crescita nel 2023 in Formula 1. Nonostante un risultato di poco al di sotto delle aspettative, però, il pilota della Ferrari ha evidenziato i grandi progressi fatti nell'ultimo anno: "E' stato un anno impegnativo come si è visto dall’esterno - le sue parole riportate dal sito ufficiale del Circus -. C’è stato un impegnativo primo terzo della stagione in cui ho faticato un po’ con il bilanciamento della macchina, con lo stile di guida, una macchina con la quale non mi trovavo bene all’inizio per qualche motivo e ho dovuto lottare tanto. E nei secondi due terzi sono stato molto più contento della macchina. Sono stato molto più sul ritmo, ma sfortunatamente ci sono stati molti ritiri, molti problemi di affidabilità lungo la strada". Sainz ha poi proseguito: "Ho imparato molto. Sono orgoglioso dei progressi che ho fatto all’interno della macchina, con i miei ingegneri, del modo in cui siamo riusciti a cambiare il mio ritmo