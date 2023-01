F1 Ferrari, non solo Giovinazzi e Shwartzman: ecco la lineup completa per il 2023

ROMA - In attesa di togliere il velo alla nuova monoposto di F1, con la presentazione fissata per il 14 febbraio prossimo, la Ferrari ufficializza il team che lavorerà a supporto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nessuna novità per quanto riguarda i piloti di riserva, che saranno Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, i quali hanno già disputato diversi test con il Cavallino, e saranno, a turno in base ai rispettivi impegni, sempre presenti ai Gran Premi. L'italiano ha alle spalle una lunga permanenza nel Circus: dopo una prima apparizione nel 2017, ha avuto a disposizione il sedile da titolare in Alfa Romeo, al fianco di Kimi Raikkonen. Il pilota russo con passaporto israeliano, invece, ha terminato al secondo posto il campionato 2021 di F2 alle spalle del nuovo pilota della McLaren, Oscar Piastri.