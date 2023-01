F1, Ferrari. Vasseur e l'arma per un team vincente: "Il lavoro di squadra conta più dei singoli"

ROMA - E' cominciata da poche settimane la nuova esperienza di Frederic Vasseur come team principal della Ferrari. A inizio marzo prenderà il via la prima stagione dell'ingegnere francese alla guida della scuderia di Maranello in Formula 1, dopo un quadriennio targato Mattia Binotto. In un'intervista ai microfoni di "Racecaar Engineering", Vasseur ha parlato di alcuni dei punti che possono rendere vincente una squadra nel Circus: "Oggi il peso specifico del lavoro di squadra è molto più importante di quello dei singoli, molto più di quanto non fosse appena qualche anno fa. Si tratta più di una questione di risultati dell’intero team, perché le squadre di grandi dimensioni richiedono un maggiore coordinamento all’interno dei diversi reparti. L’influenza del singolo è minore, ma non significa che sia meno determinante, perché parliamo di persone più specializzate che mai".