Ferrari, parla Vasseur: "Contento solo se campioni. Sainz e Leclerc alla pari, ma..."

ROMA - "Quando ho avuto i primi colloqui con Ferrari, ho pensato che fosse arrivato il momento per la sfida più bella nella mia professione. Vincere con la Ferrari è l’obiettivo perfetto ". Frederic Vasseur ha parlato così in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, in vista della prima stagione di Formula 1 da team principal della Ferrari . L'ingegnere francese, dopo l'esperienza in Alfa Romeo , è arrivato a Maranello come successore di Mattia Binotto , ma nonostante sia solo all'inizio della sua esperienza ha mostrato di avere le idee chiare: "Se lotteremo per il titolo? Onestamente credo che quando sei la Ferrari non puoi avere un obiettivo diverso . Come tutti nel team, anch’io sono concentrato su questo. L’anno scorso la performance c’era, nella prima parte della stagione stavano dominando, poi ci sono stati vari problemi. Ma credo che la performance ci fosse, possiamo ripetere quelle prestazioni della prima parte del 2022 anche in questa stagione. Io contento a fine anno? Solo se saremo campioni ".

Leclerc e Sainz

Una gerarchia o una preferenza specifica tra Charles Leclerc e Carlos Sainz? Questa la risposta di Vasseur: "L’obiettivo della squadra è vincere, vincere con Ferrari e per Ferrari. Questa è la linea del team. Ho già parlato con i piloti, è stato messo in chiaro che li tratteremo alla pari, li supporteremo allo stesso modo. Se a un certo punto della stagione, uno sarà messo molto meglio dell’altro in classifica, dovremo agire di conseguenza. Ma non ci sarà un numero uno in partenza, questo non funziona perché non puoi sapere cosa può succedere. Dobbiamo fare il meglio per la squadra, non per i piloti".