Ferrari, Windsor: "A Silverstone capii che Binotto aveva i giorni contati"

ROMA - La Ferrari si presenta ai nastri del campionato 2023 di F1 con la novità dell'avvicendamento tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur per il ruolo di team principal, in seguito al complicato finale di stagione che ha portato all'addio dell'italiano. Un tema che ha generato un dibattito importante nel corso dei mesi, soprattutto alla luce della seconda parte di stagione non brillante da parte del Cavallino. A dire la propria sull'argomento è stato anche Peter Windsor, general manager della Rossa negli anni '80, il quale ha spiegato qual è stato, secondo lui, il momento che ha decretato la definitiva rottura tra il mondo Ferrari e Binotto: "Penso che il cumine sia stato il finale del Gran Premio di Silverstone, in cui Charles Leclerc è stato inspiegabilmente lasciato in pista con gomme usate; era l'unico in quelle condizioni, e poi ne ha pagato le conseguenze", ha spiegato sul proprio canale Twitch. La gara venne invece vinta da Carlos Sainz, che per la prima volta in carriera è salito sul gradino più alto del podio.