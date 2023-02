F1, Vasseur: "Wolff un amico, ma lotterò con lui su tutto"

ROMA - Frederic Vasseur si appresta a vivere una stagione che sarà un'autentica novità rispetto agli scorsi anni in F1 Il nuovo team principal della Ferrari, infatti, dovrà confrontarsi in maniera diversa nei confronti dei colleghi, soprattutto di vecchi amici come Toto Wolff: "Lotteremo in pista, discuteremo davanti alla direzione gara e alla FIA, e anche sul Patto della Concordia. Lotteremo dentro e fuori dalla pista", ha dichiarato. Prima di aggiungere: "Per il bene maggiore, è un ottimo vantaggio che ci sia collaborazione tra i team, quando si tratterà di dover trovare un accordo tra scuderie e F1. Io ho un buon rapporto con quasi tutti i colleghi, penso che sia sempre una buona cosa".