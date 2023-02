F1, Vasseur: "Ecco le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari"

ROMA - Frederic Vasseur, annunciato poche settimane fa come nuovo team principal della Ferrari, ha finalmente potuto avere il primo contatto con il suo nuovo gruppo di lavoro. L'ex team principal dell'Alfa Romeo Sauber, infatti, ha preso il posto di Mattia Binotto nel team di Maranello, e in una conferenza stampa ha spiegato anche le differenze tra i due mondi: "Ovviamente tutto è un po' più grande e moderno, ma alla fine c'è la stessa atmosfera perché si tratta pur sempre di una scuderia". Una delle discriminanti più importanti è il simulatore a disposizione del Cavallino: “Con il simulatore si può dire che la Ferrari è in una posizione molto migliore rispetto alla Sauber quando sono arrivato. Penso che siano un po' più avanti in ogni area", anche se "è difficile dire da dove vengano le differenze".