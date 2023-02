F1, Vasseur: "Ad Abu Dhabi il primo contatto con Ferrari"

ROMA - La stagione 2023 di F1 per Ferrari si aprirà con diverse novità, tra cui la più importante è sicuramente quella di Frederic Vasseur come nuovo team principal al posto di Mattia Binotto. Nelle scorse settimane, l'ingegnere francese ha fatto capire di aver bisogno di tempo per far sì che la sua mano si veda sul lavoro di Maranello, anche se ha già iniziato a lavorare duramente per entrare in sintonia con l'ambiente della Rossa. Le prime possibilità di vederlo in Ferrari, però, non risalgono a troppo tempo fa, come affermato dallo stesso Vasseur.