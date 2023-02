F1, Vasseur e la gerarchia in Ferrari: "Decido io per il team"

ROMA - Nonostante sia arrivato in Ferrari da poche settimane, Frederic Vasseur dimostra di avere già le idee chiare sul lavoro da fare. D'altronde, il francese ha una lunga esperienza in F1 come team principal dopo gli anni passati alla guida del team Alfa Romeo, ricoprendo inoltre il ruolo di amministratore delegato Sauber. Insomma, una lunga carriera da dirigente messa a servizio del Cavallino. Dopo un mese dall'inizio ufficiale della sua avventura a Maranello, in un'intervista rilasciata a RacingNews365.com Vasseur ha spiegato come gestirà il suo team: "La situazione è chiara, la squadra è una parte della grande organizzazione che è Ferrari. C'è un amministratore delegato, ma non è una situazione nuova per me: anche l'anno scorso in Sauber dovevo fare riferimento al presidente del gruppo, avrai sempre un capo. Ma io avrò la delega per guidare il team, e lo farò come voglio".