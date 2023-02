F1, presentazione Ferrari SF-23: quando e dove vederla in tv e streaming

Dove seguire la presentazione

La Ferrari verrà presentata martedì 14 febbraio alle ore 11:15. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Formula 1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW, oltre che sul canale Youtube della Formula 1. Anche corrieredellosport.it seguirà la presentazione con aggiornamenti in tempo reale.