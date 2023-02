F1 Ferrari, Vasseur fissa l'obiettivo: "La cosa più importante è vincere"

ROMA - Il mondo ha finalmente potuto conoscere la SF-23, la nuova e attesissima monoposto della Ferrari per la stagione 2023 di F1. Suggestiva la cerimonia tenutasi a Maranello, con una folta cornice di pubblico; un'atmosfera che ha colpito anche il nuovo team principal del Cavallino, Frederic Vasseur: "È incredibile, è un evento molto grande ed è il modo migliore per cominciare la stagione", ha dichiarato. Prima di aggiungere: "È sempre emozionante il momento del lancio, abbiamo messo tanto impegno, anche se io sono arrivato tardi e ho dato un contributo piccolo. Capisco il lavoro fatto sulla macchina, ora inizia un nuovo lavoro per il progetto perché la macchina ora va portata in pista. Sento che sono tutti fieri del lavoro svolto. La motivazione c’è".