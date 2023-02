I segreti della nuova Ferrari SF-23: tutte le novità

Ore 12.00 di San Valentino: precisa come una freccia che trafigge il cuore, la nuova SF-23 s’è manifestata nel miglior modo che fosse possibile immaginare. Il silenzio ha rotto la calma piatta di Fiorano e la macchina ha girato in pista davanti a una platea di addetti ai lavori , rappresentanti di tifosi e studenti universitari raccolti sulla tribunetta da cinquecento posti giusto dietro quello che fu - pardon, che è - l’ufficio di Enzo Ferrari.

Lo svelamento è stato un inno alla sostanza, dopo tanti lanci fasulli di macchine vecchie, livree nuove e addirittura modelli posticci in scala 1:1. A portarla in pista è stato Charles Leclerc, mentre circa quaranta minuti più tardi è stato il turno di Carlos Sainz. Entrambi già prima di guidarla s’erano detti «contenti di potersi spingere l’un l’altro», e soprattutto «per vincere il titolo mondiale». La macchina è apparsa una sostanziale evoluzione della già ottima F1-75 e, tra motore più affidabile e geometrie delle sospensioni per poter girare più bassa e quindi con maggior effetto suolo, promette un passo in avanti. E se sei arrivato secondo nel Mondiale, sai, sappiamo, cosa significa.