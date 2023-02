Ecco come è stato scelto il primo pilota alla guida della nuova Ferrari

Al termine della presentazione della nuova SF-23 , l'autovettura che sarà guidata da Carlos Sainz e Charles Leclerc nella prossima stagione, i tifosi della Ferrari hanno potuto vederla per la prima volta in pista. La monoposto (il cui nome unisce le iniziali della Scuderia Ferrari e la cifra che rievoca l'anno agonistico), è stata svelata attraverso un video dal Team Principal, Fred Vasseur e poi ha percorso i primi chilometri.

La scelta del pilota

Per scegliere il pilota incaricato di guidarla per primo, la scuderia si è affidata alla sorte: Vasseur ha lanciato una moneta speciale, sulla quale erano impressi i numeri dei due piloti: il 16 ed il 55. A vincere il sorteggio e ad inaugurare la nuova F-23 è stato Charles Leclerc. Sainz ha atteso il suo turno, ma ha comunque avuto modo di percorrere un giro in più, una volta che la vettura è stata adattata alle sue misure.