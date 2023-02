F1 Ferrari, Sticchi Damiani: "Piloti bravissimi, per vincere il team deve essere perfetto"

ROMA - La Ferrari si prepara a una stagione in cui proverà a insidiare il trono di Max Verstappen. Sul confronto con l'olandese ha parlato anche Angelo Sticchi Damiani, che nella recente puntata de "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento ha dichiarato: "Verstappen è un pilota molto difficile da battere, soprattutto con questa Red Bull. La Ferrari deve essere estremamente competitiva, non si deve permettere il lusso di fare alcun errore, perché ha dei piloti bravissimi ma la squadra deve essere perfetta per tornare a vincere". Il presidente dell'ACI, quindi, ha indicato quella che, secondo lui, dovrebbe essere la via che la Ferrari dovrebbe seguire per provare a interrompere l'egemonia dell'olandese della Red Bull. Intanto, il Cavallino ha presentato la sua SF-23, la monoposto a disposizione di Charles Leclerc e Carlos Sainz per la nuova staigone di F1.