F1, Ferrari impegnata nel filming day a Fiorano: Leclerc e Sainz tornano sulla SF-23

ROMA - La nuova Ferrari Sf-23 è tornata subito il pista, il giorno successivo alla presentazione avvenuta il giorno di San Valentino. Infatti, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno percorso un totale di 100 km a Fiorano, in una giornata servita sia per ricavare nuove e più precise sensazioni dopo la breve apparizione di ieri, ma soprattutto come "filming day", ovvero per effettuare le riprese per gli sponsor in vista della nuova stagione di F1. Una giornata che ha visto i due piloti dividersi equamente l'impegno in pista con la possibilità di spingere un po' di più sull'acceleratore, più per verificare il corretto assemblaggio di tutte le componenti che per testare le performance, ovviamente non importanti e non cercate in questa fase; la SF-23, inoltre, era equipaggiata con le cosiddette Pirelli "demo".