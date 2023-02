F1 Ferrari, colpo di scena Rueda: verrà sostituito da Jain

ROMA - Le monoposto di F1 sono finalmente tornate all'azione in pista nei test ufficiali in scena in Bahrain, e subito c'è da registrare una novità importante in casa Ferrari. Infatti, Frederic Vasseur ha deciso per un importante cambiamento di uomini: a gestire le strategie del cavallino al muretto, infatti, sarà il giovane indiano Ravin Jain, arrivato a Maranello nel 2016 e dalla stagione successiva operativo nel gruppo di lavoro che si occupa di strategie. Il nuovo team principal del Cavallino ha scelto, quindi, di spostare di ruolo Inaki Rueda, oggetto di diverse critiche soprattutto nel 2022: lo spagnolo lavorerà nel remote garage di Maranello, passando quindi al lato sportivo del lavoro della scuderia.