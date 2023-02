F1 Ferrari, Vasseur: "Non aveva senso cambiare programma test per inseguire Red Bull"

ROMA - "Se fossero felici di quanto fatto, probabilmente saremmo davanti ad un approccio professionale sbagliato. L'obiettivo è cercare di ottenere sempre di più dalla propria macchina, e se un pilota fosse contento del bilanciamento vorrebbe dire che non avrebbe spinto abbastanza". Così Frederic Vasseur nel commentare, ai microfoni di Motorsport.com, quanto visto nei tre giorni di test ufficiali di F1 in Bahrain per quanto riguarda la Ferrari. Tra i problemi maggiori emersi dalla tre giorni di Sakhir, è emerso un importante degrado gomme per il Cavallino nei long run; Vasseur, però, non fa drammi: "Abbiamo provato tante cose, di cui alcune hanno funzionato e altre no. L'importante in questa fase era macinare chilometri. Abbiamo una buona base di partenza, ed è stato fondamentale non aver avuto intoppi importanti". Inoltre, la Ferrari non ha effettuato prove di qualifica nell'ultima ora del terzo giorno, al contrario di quanto fatto da Red Bull e Mercedes: "Abbiamo portato avanti il nostro programma, sarebbe stato un errore cambiarlo perché in cima alla classifica dei tempi c’era la Red Bull", ha senteziato Vasseur.