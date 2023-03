F1 Ferrari, ZCG nuovo team partner per il 2023

ROMA - A poche ore dal via ufficiale della nuova stagione di F1 , la Ferrari ha annunciato l'ingresso di un nuovo sponsor. Tramite un comunicato sul proprio sito, il Cavallino ha reso noto l'accordo raggiunto con ZCG , una banca commerciale a conduzione privata "attiva da oltre 30 anni che può contare su una forza lavoro di quasi 400 professionisti". Il logo del nuovo team partner Ferrari sarà presente sulla livrea della SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz fin dal primo appuntamento stagionale, questo fine settimana in Bahrain.

Il "benvenuto" di Giorgetti

Nel comunicato sono presenti anche le dichiarazioni di Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer Ferrari: “Impegnati come siamo ai massimi livelli del motorsport, siamo costantemente alla ricerca di partner che condividano la nostra prospettiva globale e siano totalmente votati a massimizzare la prestazione. Siamo felici di dare il benvenuto a ZCG come Team Partner e non vediamo l’ora di trarre il meglio dalla nostra partnership nell’anno che ci attende”.