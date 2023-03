F1 Ferrari, Leclerc: "Red Bull più avanti. Di quanto, lo vedremo"

ROMA - Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della consueta conferenza stampa che precede il GP del Bahrain, primo appuntamento della nuova stagione di F1. I piloti e le scuderie sono reduci dai tre giorni di test della settimana scorsa, da cui la Ferrari è uscita con buone indicazioni, secondo il monegasco, nonostante la Red Bull appaia più avanti: "Sono partiti bene, sembrano molto forti. Sono solo test, è difficile quantificare di quanto sono avanti, ma sembrano esserlo e abbiamo del lavoro da far. Non abbiamo mostrato tutte le nostre carte, e nemmeno Red Bull, ma in generale nessun team lo ha fatto. Difficile dire a che punto siamo, lo vedremo in qualifica, ma in generale penso che siamo un po’ indietro. L'obiettivo, comunque, rimane quello di migliorare di una posizione quanto fatto l'anno scorso".