Ferrari, Leclerc: "Non penso che potremo fare la pole in Bahrain"

SAKHIR - Charles Leclerc ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio del Bahrain , valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il monegasco ha chiuso al quinto posto la prima sessione, mentre ha firmato il quarto tempo nelle FP2 , chiudendo dietro a Fernando Alonso e alle due Red Bull di Verstappen e Perez. "Il mio venerdì è stato molto meglio dei test, che sono stati inconsistenti - le sue parole -. Sono molto contento di come ho guidato oggi. Quello che abbiamo pensato è stato confermato: Red Bull sembra molto veloce, e anche Aston Martin".

Le parole di Leclerc

"Speriamo guadagnare qualcosa per poter lottare domani - ha aggiunto Leclerc -. E' ancora presto in questo weekend, domani vedremo se quello che penso verrà confermato. Non penso che avremo la performance per fare la pole. Sembra più difficile rispetto all'anno scorso, però cercheremo di sfruttare le opportunità. Non sappiamo bene come sono messi gli altri".