Ivan Capelli: "Super Red Bull ma la Ferrari..."

Corridore professionista, Presidente dell’Automobile Club Milano, organizzatore del Gran Premio d’Italia disputato a Monza, commentatore televisivo. La carriera di Ivan Capelli - nato a Milano il 24 maggio 1963 e cresciuto a mezzo passo dall’autodromo brianzolo - riparte con Sky Sport Formula 1, che si affida uno specialista in termini di capacità di leggere le dinamiche di pista. L’ex Ferrarista, all’opera in cabina di commento al fianco di Carlo Vanzini nei test prestagionali completati in Bahrein, ha individuato cose magari sfuggite ai punti di vista canonici: «Forse perché ho ritrovato il mio habitat - sorride - già vissuto a Telepiù per un anno, in RAI per addirittura venti. Fornendo opinioni, mi sono accorto di provare ancora una forte passione e quanto forte vadano i piloti di oggi».