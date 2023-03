Qualifiche Bahrain, Sainz: "Speravo qualcosa in più dalla Ferrari"

SAKHIR - Le qualifiche del GP del Bahrain , primo round della stagione 2023 di F1 , restituiscono un Carlos Sainz non pienamente soddisfatto. Se da una parte Charles Leclerc si è detto addirittura sorpreso dalla prestazione della Ferrari , lo spagnolo, che ha chiuso a 446 millesimi dal poleman Max Verstappen, ha invece lamentato un passo indietro rispetto ai test della scorsa settimana, pur riconoscendo un pomeriggio comunque con segnali positivi. " Dopo i test speravo in qualcosa di più. Ieri è stata una giornata difficile, non pulita, alla fine oggi mi stavo ancora riprendendo da quelle sensazioni. Per quanto ero indietro ieri, però, oggi il livello è stato più decente ", ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

"Anche la gara sarà equilibrata"

"Alla fine, in gara farà la differenza il degrado: il Bahrain è una pista complicata da questo punto di vista e sappiamo che il degrado non è il punto di forza della Ferrari, ma ci proveremo con ogni mezzo - assicura Sainz in vista della gara di domenica -. L’Aston Martin è forte, ma lo siamo anche noi. Oggi la qualifica è stata molto tirata con otto macchine allo stesso livello. Finire terzo e quarto premia l’ottimo lavoro di squadra, e domani sarà ancora così equilibrata. Le Red Bull sono più avanti in gara, hanno un altro passo, ma per il resto saremo lì".