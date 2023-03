F1, Ferrari: Leclerc cambia batteria e centralina in Bahrain, nessuna penalità

SAKHIR - Per Charles Leclerc arriva il cambio di batteria e centralina prima della gara del Gran Premio del Bahrain, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, che partirà dalla terza posizione in griglia, è stato costretto a sostituire due componenti della sua SF-23 già durante il primo weekend di gara, a causa di alcune anomalie riscontrate in precedenza. Nessuna penalità, però, per il monegasco, a cui è consentito l'utilizzo di due elementi sia per la batteria che per la centralina durante l'anno.