Ferrari: Leclerc ritiro in Bahrain, la macchina si ferma in gara

SAKHIR - Giornata da incubo per Charles Leclerc, costretto al ritiro durante il 41° giro di gara al Gran Premio del Bahrain, valevole per la prima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco si ferma a causa di problemi che andranno analizzati, e che lo costringono ad abbandonare la pista chiudendo l'appuntamento inaugurale dell'anno con uno zero. Prima della gara, alla SF-23 del pilota di Maranello erano state sostituite batteria e centralina in modo precauzionale, ma la monoposto ha accusato ulteriori problemi che non lo faranno arrivare al traguardo.