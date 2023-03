La frase shock di Leclerc dopo il ritiro in Bahrein che delude la Ferrari

F1, incubo Ferrari in Bahrain: Leclerc si ritira. Vince Verstappen, Sainz quarto

La frase di Leclerc alla Ferrari

La SF-23 di Leclerc ha perso potenza dopo una curva, costringendo il pilota al ritiro. Nel team radio si può sentire tutta l'amarezza del pilota della Ferrari, consapevole di quanto sia successo: "No, no, no, no. Come on. Cosa è successo ragazzi? Non ho potenza". Un inizio sfortunato per Leclerc, che era riuscito anche a guadagnare una posizione al via sorpassando Perez, salvo poi essere raggiunto nuovamente durante la gara. Una delusione non solo per il pilota monegasco, ma anche per la Ferrari che esce dalla prima tappa del mondiale con un ritiro e il quarto posto di Carlos Sainz che non può soddisfare.

