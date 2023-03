Formula 1, alla Ferrari manca sempre qualcosa

«Loro hanno trovato qualcosa!». Charles Leclerc sintetizza “alla Binotto” una delusione che sconfina in una prematura resa nei confronti di una Red Bull che sembra correre, con Verstappen e Perez, in un campionato a se stante. Una Formula 1 che finisce per ridursi ad uno spettacolo di spogliarello alla rovescia . Splendide ragazze il sabato delle qualifiche che nulla nascondono della loro bellezza, per finire alla domenica della gara che giro dopo giro, le riveste da capo e piedi. Con le qualifiche che in sessanta minuti concentrano grandi emozioni destinate a disperdersi nei novanta minuti della gara . Con qualche eccezione.

Il ritorno dei veterani

È la prova di Fernando Alonso, al volante di una rinata Aston Martin, a risvegliare una Formula 1 addormentata davanti a un computer pronto a mescolare a suo modo intelligenza emotiva e intelligenza artificiale. E che alla fine impone scelte e responsabilità che nessun algoritmo è capace di risolvere. Non a caso Fernando Alonso ci mette del suo. La sua esperienza, certamente ma anche la passione genuina, per uno sport che non è un mezzo ma il più attraente dei fini. Un pilota ma anche un uomo in grado di combinare come meglio non si può emozione, ragione e rischio. Fino a proporre un duello con un Hamilton che a sua volta non si tira indietro quando si tratta di difendere il suo passato. Certo che sia l’unico modo per salvarsi il futuro. Una Aston Martin, motore, cambio e sospensioni di provenienza da una claudicante Mercedes che finisce per essere la migliore dimostrazione di come, nella Formula 1 moderna, quello che conta è il “ferro” ma ancor di più lo spirito. «Loro hanno trovato qualcosa!» dice Charles Leclerc ma è proprio quel “qualcosa” che sfugge alla Ferrari da molti anni.