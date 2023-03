F1 Ferrari, Domenicali: "Leclerc sia trascinatore per la squadra"

ROMA - L'espressione sul volto di Charles Leclerc dopo il ritiro nella parte finale del GP del Bahrain, primo round del mondiale F1 2023, ha messo in mostra una certa insofferenza per la situazione in casa Ferrari. Il motore della SF-23, per cause ancora da accertare, ha lasciato a piedi il monegasco, in una gara che comunque ha restituito una Red Bull dominante. Ma non bisogna cadere nello sconforto, e anzi il numero 16 deve essere il traino per tutta la squadra, secondo Stefano Domenicali. Il numero uno di Liberty Media, intervistato da Sportmediaset, ha infatti dichiarato: "Penso che un grande atleta proprio in questi momenti debba avere la personalità per essere un punto di riferimento all’interno della squadra. Deve pretendere che la squadra metta a sua disposizione la miglior macchina possibile, ma al tempo stesso lui non può permettersi alcun tipo di errore. Lui deve essere molto pragmatico perché vincere con la Ferrari è qualcosa di straordinario e altre squadre in questo momento non gli possono dare la possibilità di lottare per la vittoria. Deve essere lui a trascinare la squadra, che sta attraversando sicuramente un periodo non facile".