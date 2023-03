Terremoto Ferrari, arrivano delle dimissioni clamorose

ROMA - A pochi giorni dal negativo avvio di stagione 2023, potrebbe arrivare un altro scossone in casa Ferrari. Dopo oltre dieci anni, David Sanchez - secondo le indiscrezioni di Sky- avrebbe rassegnato le proprie dimissioni da Head of Vehicle Concept. L'addio del francese, arrivato a Maranello nell'ottobre del 2012, che ha condotto la progettazione della SF-23 potrebbe avere un impatto importanto sullo sviluppo della vettura e sul prosieguo della stagione della Ferrari, che quasi sicuramente sceglierà internamente il sostituto in caso di ufficialità.