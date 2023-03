Caos Ferrari, Sainz passa al contrattacco: la sua risposta sulla crisi

ROMA - "Il clima all’interno della squadra è molto migliore rispetto a quello che sembra leggendo i giornali. Per noi è chiarissimo dove migliorare, come fare per riuscirci e gli obiettivi a breve, medio lungo termine. Sono molto sorpreso da come alcuni in Italia abbiano provato a destabilizzare il team. Hanno parlato di crisi, ma è impossibile giudicare il lavoro della squadra dopo solo una gara. Siamo i primi ad essere arrabbiati e infastiditi". Non le manda a dire Carlos Sainz, il quale, nella conferenza stampa che precede il via al GP di Arabia Saudita di F1, risponde alle critiche e alle voci di tensioni all'interno di Ferrari dopo il brutto avvio di stagione, che è costato anche una penalità a Charles Leclerc dopo la sostituzione della centralina.

Un problema, quello occorso al monegasco, che secondo quanto dice Sainz è stato compreso e individuato: "Senza dubbio abbiamo qualche preoccupazione in termini di affidabilità, una penalità nella seconda gara non è il modo migliore di iniziare la stagione. Non siamo contenti, abbiamo identificato questo punto debole, è la prima volta che abbiamo avuto questo problema dopo tanto tempo, per cui ci ha colto di sorpresa. Abbiamo cercato di prendere le misure per sistemarlo, sono abbastanza sicuro che possiamo farlo in breve tempo".

Le aspettative per il GP di Arabia Saudita Per quanto riguarda l'obiettivo in Arabia Saudita, Sainz ha le idee chiare: "La pista è totalmente diversa dal Bahrain. L’asfalto, l’alta velocità, il livello di ala che porteremo su questo circuito… è tutto piuttosto diverso. Ho la sensazione che saremo più competitivi. Sarà sufficiente per battere la Red Bull? Sarà estremamente difficile, ma voglio essere ottimista e credere che abbiamo l’opportunità di salire sul podio". Infine, una chiusura per predicare calma nei giudizi, in vista di una stagione lunga: "Un bilancio andrà fatto più avanti, perché sarà importante anche lo sviluppo e correggere gli errori commessi. Penso che faremo un buon lavoro in termini di sviluppo, perché abbiamo obiettivi chiari su cosa migliorare. La macchina risponde esattamente come in galleria, quindi sappiamo dove intervenire".

