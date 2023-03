Leclerc è una furia, la frase urlata al team radio Ferrari: "Sveglia!"

JEDDAH - Tensione per Charles Leclerc durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. Il monegasco si è sfogato più volte con il muretto Ferrari a causa di alcune indicazioni arrivate in ritardo e fuori tempo. Durante il regime di Safety Car, al numero 16 è stato detto di essere più veloce possibile prima di transitare dalla linea della safety; un ordine arrivato troppo tardi, che ha fatto innervosire Leclerc: "Dovevi dirmelo prima" - ha detto via radio, aggiungendo poi un chiaro "Sveglia!" verso il suo team.