Sainz ignora l'ordine della scuderia Ferrari su Leclerc: cos'è successo

JEDDAH - Momenti di tensione per la Ferrari durante la gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Mentre Carlos Sainz e Charles Leclerc si trovavano rispettivamente in sesta e settima posizione, allo spagnolo è stato ordinato via team radio di cedere la posizione al compagno di squadra. La risposta affermativa dello spagnolo è però arrivata troppo tardi, quando il monegasco gli stava sotto. Il sorpasso non è quindi arrivato, generando attimi di nervosismo nella scuderia di Maranello durante la gara di Jeddah.