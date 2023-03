Ferrari, Sainz sesto in Arabia Saudita: "Non ce lo aspettavamo"

JEDDAH - "Sorpreso di essere così indietro? Sì, pensavamo di avere un altro passo gara. Oggi per qualche ragione sono stati più veloci di noi e dobbiamo capire perché. Abbiamo provato tutto il possibile. Non riusciamo nemmeno a tenere il passo delle Mercedes". Queste le parole di Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nel Gran Premio d'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha commentato la distanza del Cavallino dalla Red Bull, ma anche da Aston Martin e Mercedes.