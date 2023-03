Vasseur tuona sulla Ferrari: "Questa cosa è inaccettabile"

JEDDAH -"Sicuramente non ci aspettavamo di essere in questa posizione. Dobbiamo analizzare chiaramente la posizione . Con le hard avevamo un'enorme mancanza di passo. Inaccettabile. Dobbiamo capire e correggere il prima possibile. Non posso immaginare che una macchina vada in prima fila in qualifica e in gara non vada da nessuna parte". Frederic Vasseur ha parlato così dopo il Gran Premio in Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il tem principal della Ferrari ha commentato, analizzando lati positivi e negativi, il sesto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc.