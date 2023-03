F1, Sainz ai tifosi: "Siamo la Ferrari, possiamo cambiare le cose"

ROMA - "A tutti i nostri Tifosi, grazie per il vostro sostegno incondizionato. So che non siamo dove vorremmo, ma siamo la Scuderia Ferrari e sono sicuro che possiamo cambiare le cose, insieme , guardando avanti e senza mollare mai. Forza Ferrari!". Così Carlos Sainz in un post social dove si è rivolto direttamente ai tifosi della Ferrari . Il pilota spagnolo ha voluto inviare un messaggio ai fan della Rossa dopo le prime due gare di Formula 1 , che lo hanno visto chiudere rispettivamente in quarta e sesta posizione.

Niente podi

Si sono chiuse senza piazzamenti sul podio le prime due tappe stagionali per la Ferrari. Se Sainz ci si è avvicinato con il quarto posto in Bahrain, per Leclerc sono arrivati solo sei punti frutto della settima piazza in Arabia Saudita, visto che all'esordio la sua gara si era conclusa prima della bandiera a scacchi per problemi di affidabilità. A partire dall'Australia, quindi, atteso un netto cambio di marcia per il Cavallino.