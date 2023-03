F1 Ferrari, per Leclerc mai così pochi punti dopo due gare

ROMA - Un ritiro e uno scialbo settimo posto, condizionato da una penalità in griglia per il cambio di componenti: totale, 6 punti in classifica. Sono questi i numeri associati al nome di Charles Leclerc nella nuova stagione di F1 , numeri che rendono l'avvio di 2023 il peggiore per il monegasco da quando veste i colori della Ferrari . La Sf-23, infatti, al momento paga problemi di diversa natura , ed è lontanissima da Red Bull, perdendo anche nel confronto con l'Aston Martin di Fernando Alonso.

Le statistiche di Leclerc dal 2019

Charles Leclerc è arrivato a Maranello nel 2019, e da allora non ha mai raccolto così pochi punti dopo due appuntamenti. Nell'anno del debutto con il Cavallino, il monegasco ottenne un quinto posto in Australia, a cui fece seguito la terza posizione di Sakhir, per un totale di 26 punti. Nel 2020, con il calendario sconvolto dalla pandemia di Covid, arrivarono una seconda piazza e un ritiro nei due appuntamenti sul circuito austriaco di Spielberg. Anche nel 2021 i punti raccolti in due gare furono solo 18, finendo lontano dal podio sia in Bahrain che a Imola. Lo scorso anno, invece, la miglior partenza di sempre, seppur illusoria: la vittoria a Sakhir e il secondo posto in Arabia Saudita portarono Leclerc momentaneamente in testa alla classifica con 45 punti.