F1, statistiche GP Australia: Melbourne sorride a Ferrari e Leclerc

ROMA - Dopo le prime due tappe in Bahrain e Arabia Saudita, la F1 si sposta dall'altra parte del mondo per disputare il Gran Premio d'Australia . Riparte da Melbourne, quindi, la caccia alle Red Bull , che finora si sono dimostrate dominanti non solo con Max Verstappen , sicuramente l'indiziato numero uno per aggiudicarsi un altro titolo mondiale , ma anche con Sergio Perez . A inseguire, per il momento, uno straordinario Fernando Alonso con l' Aston Martin , mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono decisamente attardate, tra problemi di affidabilità e una SF-23 in generale apparsa con molti limiti . Eppure, l'Albert Park Circuit è un tracciato su cui la Ferrari, storicamente, ha sempre fatto bene. Ecco quindi alcuni numeri che possono far sperare i tifosi del Cavallino.

I numeri della Ferrari e di Leclerc

A livello di scuderia, la Ferrari, domenica, potrebbe centrare un record importante, provando a eguagliare la McLaren in testa alla classifica dei costruttori con più vittorie a Melbourne: la scuderia britannica, infatti, è in testa con 11 vittorie, mentre la Ferrari insegue a 10. Ma non solo, perché anche Leclerc ha dimostrato di poter dire la sua in Australia: infatti, il monegasco, lo scorso anno, non solo ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:20.260, ma ha anche centrato il suo primo Grand Chelem in carriera, ovvero il trittico composto da pole position, giro veloce e vittoria in gara conducendo in testa tutti i giri.